Мирзиёев пообещал в 5 раз увеличить скорость интернета в Ташкенте  

CentralAsia (UZ) - Скорость интернета в Ташкенте в течение пяти лет будет увеличена в пять раз, а объем цифровых услуг увеличится в 3 раза. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече со своими избирателями в Ташкенте, 19 октября, сообщает пресс-служба либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) на своем официальном Telegram-канале.

«С этой целью будут реализованы программы „Цифровой Ташкент“ и „Умный город“, в рамках которых каждый жилой дом, образовательные, медицинские, культурные и другие объекты города будут оснащены высокоскоростным Интернетом», — пообещал Мирзиёев избирателям.

Также он пообещал подключить к высокоскоростному интернету две тысячи существующих медицинских учреждений, детских садов, школ, университетов и районных офисов. Интернет будет проведен ко всем станциям метро, автобусным остановкам и в другие общественные места.

По словам Мирзиёева, будут полностью оцифрованы государственные услуги и пенсионная система. Для жителей Ташкента будет запущена единая медицинская карта, а также система медицинского страхования и электронные рецепты.

Во всех районах столицы Мирзиёев пообещал внедрить систему «Безопасный город». При этом в местах массового скопления людей, в зонах отдыха, на вокзалах и в аэропортах, а также на перекрестках будет внедрена система автоматической идентификации людей с использованием искусственного интеллекта, заявил он.