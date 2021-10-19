В Латвии ввели жесткий локдаун для ограничения COVID

CentralAsia (CA) - Латвия ввела жесткий локдаун на месяц для ограничения распространения коронавируса. Такое решение принял Совет по кризисному управлению в понедельник, 18 октября, пишут «Известия».

«С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун», — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в ходе пресс-конференции.

Торговые точки, учебные заведения и магазины будут закрыты.

18 октября стало известно, что Латвия стала лидером мирового рейтинга по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на 1 млн жителей. На втором месте — государство Барбадос.

14 октября в канцелярии президента Латвии Эгила Левитса сообщили, что глава государства получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19. Он одним из первых среди должностных лиц страны вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca в феврале. 8 октября правительство Латвии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране.