Глава МИД Узбекистана обсудил ситуацию в Афганистане с вице-президентом Еврокомиссии

CentralAsia (UZ) - Во вторник. 19 октября, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе беседы обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, а также предстоящие мероприятия в формате «ЕС – Центральная Азия» и «Узбекистан – ЕС».

Состоялся обмен мнениями по сложившейся ситуации в Афганистане. Европейской стороной дана высокая оценка предпринимаемым Узбекистаном мерам по содействию в установлении мира и стабильности в соседней стране, а также оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.