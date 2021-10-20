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Глава МИД Узбекистана обсудил ситуацию в Афганистане с вице-президентом Еврокомиссии

CentralAsia (UZ) -  Во вторник. 19 октября, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе беседы обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, а также предстоящие мероприятия в формате «ЕС – Центральная Азия» и «Узбекистан – ЕС».

Состоялся обмен мнениями по сложившейся ситуации в Афганистане. Европейской стороной дана высокая оценка предпринимаемым Узбекистаном мерам по содействию в установлении мира и стабильности в соседней стране, а также оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

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