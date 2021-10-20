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Главный имам Ташкента избран новым муфтием Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Нуриддин Холикназаров стал муфтием Узбекистана и председателем управления мусульман страны. Ранее он занимал должность главного имам-хатиба Ташкента, сообщает пресс-служба Управления.

Холикназарова избрали 19 октября на расширенном заседании Совета Улемов управления мусульман Узбекистана.

Нуриддин Холикназаров родился в 1968 году в городе Асака Андижанской области. В 1992 году он окончил медресе «Мир Араб» в Бухарской области, в 1998 году — Ташкентский исламский институт Имама Бухари, в 2007 году получил диплом Ферганского государственного университета.

За время своей трудовой деятельности занимал должности имам-хатиба мечети «Ахмадали Махдум» в городе Асака, имам-хатиба мечети «Ак Тепе» города Ташкента. Нуриддин Холикназаров также работал преподавателем в медресе «Кукельдаш», «Сайид Мухииддин махдум» в Андижанской области, а также главным имам-хатибом Андижанской области. С 2019 года по настоящее время он работал главным имам-хатибом Ташкента.

15 августа 2021 года бывший председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года.

Новым главным имам-хатибом Ташкента стал главный имам-хатиб Юнусабадского района и мечети «Мирза Юсуф» Рахматуллох Сайфутдинов, который известен своими выступлениями с требованием запрета на работу для акушеров-гинекологов мужского пола.

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