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За сутки в Казахстане выявлено 1683 случая коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 312;

- город Нур-Султан — 180;

- Павлодарская область — 164;

- Карагандинская область — 154;

- Северо-Казахстанская область — 139;

- Алматинская область — 135;

- Акмолинская область — 129;

- Костанайская область — 117;

- Восточно-Казахстанская область — 83;

- Актюбинская область — 54;

- Атырауская область — 41;

- город Шымкент — 40;

- Западно-Казахстанская область — 40;

- Кызылординская область — 31;

- Жамбылская область — 30;

- Туркестанская область — 25;

- Мангистауская область — 9.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 921 216 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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