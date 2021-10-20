За сутки в Казахстане выявлено 1683 случая коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 312;
- город Нур-Султан — 180;
- Павлодарская область — 164;
- Карагандинская область — 154;
- Северо-Казахстанская область — 139;
- Алматинская область — 135;
- Акмолинская область — 129;
- Костанайская область — 117;
- Восточно-Казахстанская область — 83;
- Актюбинская область — 54;
- Атырауская область — 41;
- город Шымкент — 40;
- Западно-Казахстанская область — 40;
- Кызылординская область — 31;
- Жамбылская область — 30;
- Туркестанская область — 25;
- Мангистауская область — 9.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 921 216 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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