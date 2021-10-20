В Узбекистане студентам разрешили преподавать в школах с 3-го курса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане студенты 3-го курса очной, вечерней и заочной форм обучения получили право преподавать в школах.

Данная процедура вводится на основании постановления правительства от 15 октября текущего года «О мерах по привлечению квалифицированных учителей в школы с высоким уровнем образования».

Раньше студенты вузов могли преподавать в школах только с 4-го курса.

Постановлением правительства предусмотрено введение специальных повышений базовых тарифных ставок для учителей высшей и первой категории, привлекаемых из других регионов для преподавания в школах с низким качеством образования.

В частности, согласно документу, в пределах одной административно-территориальной единицы учителям из других районов и городов будет выплачиваться 50 процентов базовых тарифных ставок, а учителям из других административно-территориальных единиц - 100 процентов базовых тарифных ставок. .

При этом специальные надбавки по базовым тарифным ставкам учителям высшей и первой категории из других регионов будут выплачиваться и за следующий год после исключения из списка школ с низким уровнем образования.