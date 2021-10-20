В Казахстане 28 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

CentralAsia (KZ) - За сутки, 18 октября, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 28 человек, передает оперативный штаб.
Отмечается, что от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) умерли 18 человек. Еще 10 умерших пациентов имели пневмонию с симптомами COVID-19, но отрицательный ПЦР-тест (КВИ-).
18 октября врачи выявили еще 154 больных ковидной пневмонией.
На 20 октября лечение от COVID-19 продолжают получать 51 569 человек (45 143 КВИ+ и 6 426 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 848 пациентов, продолжает лечение на дому 42 721 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 633 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.
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