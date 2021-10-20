В Ашхабаде построят десятки наблюдательных пунктов для полиции

CentralAsia (TM) - В Туркменистане объявлен тендер на строительство в столице 20 наблюдательных пунктов полиции.

Как сообщает независимое издание «Хроника Туркменистана», аналогичный тендер был объявлен и в прошлом году, тогда планирующиеся объекты были представлены контрольно-пропускными пунктами с целью поддержания общественного порядка.

Сообщение о тендере, объявленном Министерством строительства и архитектуры Туркменистана по заказу МВД, было опубликовано 15 октября в газете «Türkmenistan».

Как сообщает Gündogar.org, ссылаясь на государственные СМИ, всего в Ашхабаде планируют построить 20 КПП.

«Хроника Туркменистана» отмечает, что год назад этот тендер уже продлевался дважды, но тогда эти пункты называли контрольно-пропускными. Организовать специальные пункты, на которые будет возложен контроль над соблюдением общественного порядка президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру по вопросам безопасности Чарымырату Аманову 3 апреля 2020 года. Пункты оборудуют передовыми технологиями для укрепления правопорядка, повышения уровня личной и имущественной безопасности граждан, оказания первой медицинской помощи и проведения воспитательной работы.

Как сообщало на тот момент госинформагентство ТДХ, КПП, в которых круглосуточно будут дежурить участковые, представители службы по обеспечению общественного порядка и дорожного надзора МВД, создадут в наиболее густонаселенных районах столицы и регионов, отмечает издание.

Очередное объявление тендера на строительство объектов по контролю для соблюдения правопорядка совпало с локдауном в связи с распространением коронавируса в стране. С августа закрыты рынки и предприятия сферы услуг. В это время ужесточен контроль за населением, в том числе за соблюдением ограничительных мер. Участились рейды по выявлению "безмасочников" и нарушителей запрета на торговлю.

СМИ сообщают, что локдаун в Туркменистане может продлён по меньшей мере до 1 ноября.

По мнению наблюдателей, строительство КПП свидетельствует об усилении мер полицейcкого контроля. «Наличие контрольно-пропускных пунктов естественным образом подразумевает введение контрольно-пропускного режима. Никаких других причин возводить подобные сооружения быть не может», считает главный редактор сайта «Гундогар» Байрам Шихмурадов.