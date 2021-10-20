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В Таджикистане правозащитника Иззата Амона приговорили к 9 годам тюрьмы

CentralAsia (TJ) -  Известный правозащитник Иззат Амон, депортированный весной этого года из России и сразу же задержанный в Таджикистане, 19 октября приговорен к 9 годам лишения свободы.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры Таджикистана, выступавший в качестве стороны гособвинения, потребовал для Иззата Амона, известного защитника прав трудовых мигрантов, наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Иззат Амон обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Однако адвокаты правозащитника полагали, что он попадет под амнистию, так как статья «Мошенничество» была включена в закон об амнистии. Родные правозащитника сообщили, что выплатили всю сумму, указанную в деле, и тоже ожидали его освобождения.

Иззат Амон, руководитель Центра таджиков в Москве, был лишен российского гражданства и депортирован из России 25 марта. Таджикские власти днем позже объявили о его задержании в Душанбе.

По данным властей, он был арестован на основании заявлений от нескольких лиц по обвинению в мошенничестве. Его родственники настаивали на беспочвенности обвинений.

Сторонники Иззата Амона считают, что его задержание и предъявленные ему обвинения на самом деле политически мотивированы и связаны с его критикой правительства Таджикистана. Помимо оказания юридической помощи мигрантам в России, он был активен в социальных сетях и критиковал некоторые инициативы правительства Таджикистана.

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