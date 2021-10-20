Disney отложил выпуск новых фильмов Marvel

CentralAsia (CA) - Киностудия Disney перенесла даты выхода проектов Marvel Studios, сообщает LADbible.

Такие изменения вызваны задержками в производстве картин из-за пандемии COVID-19. Так, фильм «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия», в котором Бенедикт Камбербэтч вновь исполнит главную роль, выйдет на экраны 6 мая, а не 25 марта, как планировалось изначально.

Фильм «Тор: Любовь и гром» режиссера Тайка Уайтити перенесен с 6 мая на 8 июля, а долгожданная «Черная пантера: Ваканда навсегда» перенесен с 8 июля на 11 ноября.

В то же время фильм The Marvels, в котором снимаются Бри Ларсон, Пак Со Джун, Джуд Лоу и Коби Смолдерс, перенесен на начало 2023 года, а фильм «Человек-муравей и Оса: Квантумания» перенесен с 17 февраля на 28 июля 2023 года. Также получили отсрочку еще три неназванных проекта студии Marvel.

За пределами кинематографической вселенной Marvel также был перенесен новый фильм об Индиане Джонсе, который собирались показывать в кинотеатрах 29 июля 2022 года, его отложили на год.