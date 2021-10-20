Компания Facebook сменит название - СМИ

CentralAsia (CA) - Компания Facebook планирует сменить название на следующей неделе, сообщил портал Verge со ссылкой на источник.

«Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение «метавселенной», — говорится в сообщении.

Главы Facebook Марк Цукерберг считает, что «метавселенная» предоставит расширенные возможности для работников творческих профессий, тем, кто желает жить и работать подальше от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. В августе нынешнего года компания представила виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или используя шлем виртуальной реальности Oculus VR.

Как отмечает агентство, Цукерберг планирует объявить об этом на ежегодной конференции Connect, который состоится 28 октября, или сделать заявление раньше.

В Facebook уже работают более 10 000 сотрудников, создающие потребительское оборудование, такое как очки AR, которые, по мнению Цукерберга, в конечном итоге станут такими же повсеместными, как смартфоны. В июле он сказал The Verge, что в течение следующих нескольких лет «мы фактически перейдем от людей, считающих нас в первую очередь компанией социальных сетей, к компании метавселенной».

Метавселенная - это онлайн-мир, где люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде, часто используя технологии VR.