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Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за недавнего пуска ракеты в КНДР
Предыстория: В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты

CentralAsia (CA) -  Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) принял решение провести экстренное заседание в среду для обсуждения последнего запуска ракеты Северной Кореей, сообщает телеканал NHK.

По данным дипломатических источников телеканала в ООН, встреча состоится по просьбе Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.

Ранее Северная Корея подтвердила, что во вторник днем провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.

Днем ранее о том, что КНДР, вероятно, испытала подобную ракету, сообщили южнокорейские военные.

Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведённым Пхеньяном за текущий год, отмечало южнокорейское агентство Yonhap.

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