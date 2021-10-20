Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за недавнего пуска ракеты в КНДР

CentralAsia (CA) - Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) принял решение провести экстренное заседание в среду для обсуждения последнего запуска ракеты Северной Кореей, сообщает телеканал NHK.

По данным дипломатических источников телеканала в ООН, встреча состоится по просьбе Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.

Ранее Северная Корея подтвердила, что во вторник днем провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.

Днем ранее о том, что КНДР, вероятно, испытала подобную ракету, сообщили южнокорейские военные.

Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведённым Пхеньяном за текущий год, отмечало южнокорейское агентство Yonhap.