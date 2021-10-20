Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за недавнего пуска ракеты в КНДР
- Азия и мир, политика
- 10:16, 20 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) принял решение провести экстренное заседание в среду для обсуждения последнего запуска ракеты Северной Кореей, сообщает телеканал NHK.
По данным дипломатических источников телеканала в ООН, встреча состоится по просьбе Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.
Ранее Северная Корея подтвердила, что во вторник днем провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.
Днем ранее о том, что КНДР, вероятно, испытала подобную ракету, сообщили южнокорейские военные.
Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведённым Пхеньяном за текущий год, отмечало южнокорейское агентство Yonhap.