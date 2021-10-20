В Турции задержали двух активистов из Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Турции задержаны двое туркменских активистов: 47-летний Ахмед Рахманов и 35-летний Камил Абулов. Об этом 19 октября сообщил правозащитный центр «Мемориал».

Рахманов, который является администратором чата оппозиционного движения «Демократический выбор Туркменистана», 18 октября пришел в миграционную службу в Анталии, чтобы продлить вид на жительство. Вскоре он пропал со связи, а 19 октября выяснилось, что он помещен в депортационный центр.

Абулова 18 октября забрали из дома в стамбульском районе Чекмекёй. Полицейские сказали жене задержанного, что у них есть список из 28 человек, ареста которых просит консульство Туркменистана. Абулов, как и Рахманов, отправлен в депортационный центр. Для него это не первое задержание — он, как и ряд других активистов, был взят под стражу 1 августа при попытке провести митинг у консульства Туркменистана в Стамбуле.

Также правозащитникам стало известно о новых случаях давления на родственников зарубежных активистов. Так, 16 октября на допрос в Министерство национальной безопасности в Туркменабаде вызвали мать активиста Азата Хайитбаева, участвующего в протестных акциях в Турции. 51-летняя Тазегуль Овезова заявила, что не может прийти на допрос, так как после перенесенного инфаркта ей прописан постельный режим. В сентябре на женщину уже оказывали давление, называли ее сына «предателем Родины» и требовали на него повлиять. По данным «Мемориала», Хайитбаев также включен в вышеупомянутых список 28 граждан Туркменистана, разыскиваемых собственным консульством.

В последнее время власти Туркменистана усилили давление на активистов за рубежом. Это связывают, в частности, с подготовкой к вступлению страны в Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Оно должно произойти на заседании в Стамбуле 12 ноября. Предполагается, что в обмен на вступление в организацию власти Туркменистана требуют, чтобы Турция активнее помогала им бороться с оппозиционерами, отмечает издание turkmen.news.