Таджикистан и Узбекистан согласовали отдельные участки границы

- Таджикистан, общество
- 10:36, 20 октября 2021
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CentralAsia (TJ) - Представители правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана обсудили демаркационные работы на линии таджикско-узбекской государственной границы.
Об этом сообщает Департамент информации МИД Таджикистана.
Встреча рабочих групп двух соседних стран состоялась в Согдийской области.
"С 12 по 19 октября 2021 года в Гулистоне состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В рамках встречи стороны утвердили техническую документацию по демаркации таджикско-узбекской государственной границы.
Представители Таджикистана и Узбекистана выехали на отдельные участки таджикско-узбекской государственной границы и провели полевые работы.
Следующая встреча рабочих групп намечена на конец ноября 2021 года на территории Узбекистана.