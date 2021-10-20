экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане ожидаются снег и заморозки до -2 градусов

CentralAsia (UZ) -  Синоптики предупредили о вторжении на территорию Узбекистана холодных и влажных воздушных масс с Кавказа.

21-22 октября на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа, сообщает «Узгидромет».

21-22 октября местами по республике пройдут дожди. В предгорных и горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, с ухудшением видимости.

Ожидается понижение температуры воздуха на 10-13°, днем 21 октября до 8-13° тепла, ночью 22 октября до 2° мороза-3° тепла.

21-22 октября местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

print
  • В Ашхабаде построят десятки наблюдательных пунктов для полиции
  • В Казахстане 28 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки
  • США сменили спецпредставителя по Афганистану


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com