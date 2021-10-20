В Узбекистане ожидаются снег и заморозки до -2 градусов

CentralAsia (UZ) - Синоптики предупредили о вторжении на территорию Узбекистана холодных и влажных воздушных масс с Кавказа.

21-22 октября на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа, сообщает «Узгидромет».

21-22 октября местами по республике пройдут дожди. В предгорных и горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, с ухудшением видимости.

Ожидается понижение температуры воздуха на 10-13°, днем 21 октября до 8-13° тепла, ночью 22 октября до 2° мороза-3° тепла.

21-22 октября местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.