95-летняя королева Великобритании отказалась от награды «Старушка года»

CentralAsia (CA) - Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле исполнилось 95 лет, отказалась от премии «Старушка года» английского журнала The Oldie, поскольку чувствует себя слишком молодой для этой награды. Об этом председатель премии Джайлс Брандрес рассказал на сайте журнала.

Премия на протяжении 29 лет вручается «тем, кто внес особый вклад в общественную жизнь». В этом году награду решили присудить Елизавете II, чтобы отметить ее роль в борьбе с пандемией, а также поздравить с предстоящим платиновым юбилеем — в июне 2022 года будет отмечаться 70-летие восшествия королевы на престол.

В ответ на это представители Елизаветы II заявили: «Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя».

В 2011 году журнал The Oldie вручил награду «Супруг года» (Consort of the year) мужу Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филипу, который умер в апреле этого года в возрасте 99 лет. Тогда принц не смог лично посетить церемонию, но поблагодарил организаторов премии и сказал, что «ничто так сильно не поднимает моральный дух, как напоминание о том, что годы проходят все быстрее». «Но вообще, это приятно, когда о тебе вспоминают», — отметил герцог Эдинбургский.