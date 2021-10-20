Дети в возрасте до 14 лет на третьем месте по числу заболевших коронавирусом в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Дети в возрасте до 14 лет вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом в Узбекистане за последние два месяца, сообщает Минздрав РУз.

В Узбекистане проанализировали статистику заболевания коронавирусом в первой декаде сентября и октября текущего года.

По итогам анализа выяснилось, что:

Люди 60 лет и старше составили – 20 процентов от всех больных;

от 30 до 39 лет – 19 процентов;

Дети до 14 лет – 16 процентов;

Молодые от 20 до 29 лет – 14 процентов;

Люди от 40 до 49 лет – 13 процентов;

От 50 до 59 лет – 12 процентов;

И молодёжь от 15 до 19 лет – 6 процентов.

По данным министерства, в настоящее время в Зангиатинской инфекционной больнице под Ташкентом, где лечатся от коронавируса, находятся 333 человека в тяжелом состоянии и 224 человека в крайне тяжелом.

Из общего числа пациентов в медицинских учреждениях 172 – дети до 18 лет, а 117 – беременные женщины.