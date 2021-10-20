Сенат Чехии решил снять полномочия с президента

CentralAsia (CA) - В Чехии комиссия Сената по Конституции единогласно согласилась с тем, что 77-летний президент Милош Земан должен сложить полномочия главы государства, передает Reuters.

20 октября Сенат Чехии впервые в истории применил статью 66 Конституции и начал процесс снятия с главы государства Милоша Земана полномочий ввиду его состояния здоровья. 66-я статья предусматривает, что полномочия главы государства будут разделены между другими высшими должностными лицами.

Ожидается, что во второй половине дня глава Сената Милош Вистрчил обсудит с руководителями фракций Сената и главами партий дальнейшие шаги.

Согласно чешской Конституции, для лишения президента полномочий требуется согласие абсолютного большинства законодателей в верхней и нижней палатах парламента. Однако снятие полномочий с главы государства не означает смещения президента.

Указывается, что нижняя палата парламента не сможет принять решение до своего инаугурационного заседания, которое начнется 8 ноября. Кроме того, следующее заседание Сената назначено на 26 октября.

Как отметили в Reuters, для руководства страны отдельная проблема заключается в том, что Земана госпитализировали на следующий день после выборов в парламент. По Конституции теперь он обязан предложить кандидатуру на пост главы правительства, но из-за болезни не может этого сделать.

Чешская полиция также начала расследовать возможное «преступление против республики» после брифинга о состоянии Земана. Администрацию президента подозревают в возможных нарушениях при информировании общественности о состоянии здоровья президента.

10 октября президента Чехии Милоша Земана из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали. Стало известно, что у Земана невропатия, из-за чего он с весны этого года передвигается в инвалидной коляске.

Глава Сената Милош Вистрчил заявил, что президент страны Милош Земан не может исполнять свои обязанности.