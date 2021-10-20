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В Казахстане в ближайшие дни ожидаются сильные осадки и гололед, - «Казгидромет»

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» рассказали о погоде в Казахстане на 21, 22 и 23 октября.

По данным специалистов, циклон из районов Мурманска принесет с собой осадки в виде дождя и снега.

«22 октября на востоке, юге и в горных районах юго-востока страны - сильные осадки, гололед, усиление ветра. На севере, в центре и на востоке страны - с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза - 2 тепла, днем до 2-10 тепла», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на западные регионы страны с 22 октября будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается постепенное прекращение осадков и повышение температуры воздуха днем до 15-22 тепла.

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