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В Узбекистан доставили 864 000 доз вакцины Sinovac

CentralAsia (UZ) -  Количество вакцин от коронавируса в Узбекистане превысило 31 миллион доз, сообщил Минздрав РУз.

Вечером, 19 октября, в Ташкент было доставлено 864 000 доз вакцины Sinovac.

На сегодняшний день общее количество вакцин, которые используются в процессе вакцинации в стране, составляет 31 283 538 доз.

Из них:

1 594 480 доз вакцины AstraZeneca,

23 177 998 доз ZF-UZ-VAC2001,

720 500 доз «Спутник V»,

3 000 060 доз Moderna,

1,726,500 доз Pfizer / BioNTech,

1 064 000 доз Sinovac.

Из них 24 300 975 доз уже использованы в процессе вакцинации.

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