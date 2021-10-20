В Узбекистан доставили 864 000 доз вакцины Sinovac

- Узбекистан, общество
- 11:55, 20 октября 2021
- Просмотров: 439
CentralAsia (UZ) - Количество вакцин от коронавируса в Узбекистане превысило 31 миллион доз, сообщил Минздрав РУз.
Вечером, 19 октября, в Ташкент было доставлено 864 000 доз вакцины Sinovac.
На сегодняшний день общее количество вакцин, которые используются в процессе вакцинации в стране, составляет 31 283 538 доз.
Из них:
1 594 480 доз вакцины AstraZeneca,
23 177 998 доз ZF-UZ-VAC2001,
720 500 доз «Спутник V»,
3 000 060 доз Moderna,
1,726,500 доз Pfizer / BioNTech,
1 064 000 доз Sinovac.
Из них 24 300 975 доз уже использованы в процессе вакцинации.