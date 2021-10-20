Талибы впервые приедут в Москву после захвата власти в Афганистане

Абдул Салам Ханафи

CentralAsia (CA) - Сегодня, 20 октября в московском «Президент-Отеле» пройдут переговоры с участием талибов — это первый визит представителей группировки в Россию после их прихода к власти в Афганистане в августе. Возглавит делегацию «Талибана» второй вице-премьер «Исламского эмирата Афганистан» Абдул Салам Ханафи. Открывать встречу будет глава МИД России Сергей Лавров, передает РБК.

В анонсе МИД России сказано, что встреча пройдет в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. Этот формат был создан в 2017 году и ставил задачей примирение уже свергнутого правительства Афганистана и находящегося тогда в оппозиции «Талибана». Однако представителей старых властей на встрече в Москве не будет — только талибы, заявил перед встречей спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Последний президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в день захвата талибами Кабула и с тех пор находится в ОАЭ. На переговоры не пригласили и представителей Фронта сопротивления, возглавляемого Ахмадом Шахом Масудом-младшим, — единственной силы в стране, которая продолжает вести партизанскую войну и призывает афганцев к общенациональному восстанию. Не был приглашен и президент Афганистана в 2004–2014 годах Хамид Карзай, который во время своего правления поддержал присоединение Крыма к России и не раз принимал участие в проводимых Москвой консультациях по Афганистану. Карзай был в том числе на последних консультациях «московского формата» в 2018 году, тогда талибы приехали в Россию впервые, их представлял Мохаммад Аббас Станикзай, сейчас замглавы МИДа «эмирата».

Как прежде работал Московский формат консультаций

После того как установилась власть талибов, Карзай объявил о создании Координационного совета по национальному примирению. Этот шаг был направлен на «предотвращение хаоса и уменьшение страданий людей», а также «на лучшее управление делами», связанными с мирной передачей власти, пояснил он. Помимо экс-президента в совет вошли бывший премьер-министр страны Абдулла Абдулла, с которым Москва также поддерживает контакты, и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматьяр.

В сентябре этого года Карзай и Абдулла встречались со спецпредставителями России, Китая и Пакистана. «Представители указанных стран подчеркнули важность формирования инклюзивного и приемлемого для всех правительства», — говорилось в заявлении по итогам переговоров.

В «московском формате» обычно в лице спецпредставителей также принимали участие третьи страны — Китай, Пакистан, Индия, Иран и центральноазиатские республики. 19 октября Госдепартамент США поддержал проведение переговоров в «московском формате», но заявил, что американских представителей на встрече не будет, поскольку в российскую столицу «логистически трудно» попасть.

И до падения режима Гани, и после позиция Москвы была единой — стране нужно инклюзивное правительство с участием всех заинтересованных сил. Накануне переговоров с талибами это повторил Сергей Лавров. «Мы побуждаем их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по принципу политических убеждений, чтобы весь спектр политических убеждений общества был представлен в правительстве», — сказал глава МИДа журналистам на полях заседания клуба «Валдай».

Зачем Москве нужны эти переговоры

«Талибан» всегда публично поддерживал тезис об инклюзивности. На деле правительство, состав которого был объявлен 7 сентября, состоит исключительно из представителей движения, пуштунов по национальности.

Встреча нужна Москве в том числе для того, чтобы побудить талибов выполнить их обещания, сказал РБК президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал. Среди других задач — борьба с наркотрафиком и террористическими группировками.

Переговоры имеют скорее символическое значение, считает директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. Никаких реальных результатов ждать от них не стоит, но на фоне провала американской политики в регионе Россия хочет показать, что способна на конструктивные действия, отметил он в разговоре с РБК. Что на прорыв рассчитывать не приходится, указывает и то, что Ханафи, который возглавит делегацию талибов на переговорах, является номинальной фигурой в иерархии группировки, большого влияния, как первый вице-премьер «эмирата» Абдул Гани Барадар, он не имеет. Но с точки зрения протокола его статус достаточно высок, оговаривается Нессар. «С другой стороны, даже если бы речь шла о решении важных вопросов, кто бы ни приехал, даже Барадар, все равно на месте их бы не решили», — отметил эксперт.

Отсутствие на переговорах оппонентов «Талибана» Нессар связывает с условиями, поставленными группировкой. Такого же мнения придерживается и Джалал.

По мнению Нессара, одной из важнейших, если не главной, тем на переговорах станет безопасность. На прошлой неделе на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ российский президент Владимир Путин заявил, что в Афганистане продолжают действовать международные террористические группировки. В страну стягиваются боевики запрещенного в России террористического «Исламского государства» из Ирака и Сирии. «Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», — отметил российский лидер. Это довольно жесткое заявление показывает, что Москва рассматривает происходящее в Афганистане как возможную угрозу центральноазиатским республикам, отмечает Нессар.