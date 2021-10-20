За сутки в Узбекистане выявлено более 400 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - За 10 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 182060. В течение прошедших суток зафиксированы 406 новых случаев, сообщает Минздрав.

Также у 13 человек диагностирована пневмония (всего 27581).

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1295 летальных исходов).

По данным Минздрава, за день выздоровели 450 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 177979) и 19 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 26077).

На лечении находятся 2786 больных коронавирусом и 1271 - пневмонией.