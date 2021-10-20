Глава «Росгеологии» рассказал, когда закончится нефть в России

Сергей Горьков

CentralAsia (CA) - Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков призывает не торопиться заявлять об истощении запасов нефти в России и в мире в целом. «Нефти хватит на столько, насколько будут развиты технологии», — сказал он в интервью РБК.

По его словам, в последнее время не обнаруживается крупных месторождений-гигантов, но компании не начинали добычу нефти на шельфе на глубине больше 500 метров. «А изученность Мирового океана — всего 10%, то есть мы, в принципе, просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — добавил он.

Горьков напомнил, что в 1980-х годах даже в фильмах говорили, что нефть точно уже закончится в 2020 году, но с тех пор мировая индустрия только увеличила добычу.

При этом глава «Росгеологии» предупредил об истощении изученных запасов полезных ископаемых в России. «Обязательно нужно усилить значимость геологии в стране, потому что у нас заканчивается поисковый задел и отрасль недоинвестирована. Сейчас сохраняется какой-то запас, и мы движемся по инерции. А что будет через 30 лет?» — задал он риторический вопрос.

По его словам, очень важно комплексно решить задачу по воспроизводству запасов и расширению минерально-сырьевой базы, четко определив полномочия и ответственность.

Глава Минприроды и председатель совета директоров «Росгеологии» Александр Козлов говорил РБК в мае, что обеспеченность всех запасов нефти в России при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. «Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются), а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку», — оговаривался он.

«В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — подчеркивал министр.