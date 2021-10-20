Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Актер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Instagram.

«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко», — написал Безруков.

При этом, он уточнил, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты. «Спектакли перенесем на другие даты, не переживайте», — добавил актер.

Безрукову 48 лет. В кино он играет с 1994 года. Наиболее известны его роли в телесериале «Бригада», фильмах «Есенин», «Пушкин. Последняя дуэль», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Каникулы строгого режима», «Ёлки-2», «Джентльмены, удачи!» и других.

В 2010 году актер основал антрепризный театр «Театр Сергея Безрукова», с 2013 года — худрук Московского областного Дома искусств «Кузьминки», с 2014 — Московского Губернского театра.

В Московском Губернском драматическом театре Безруков играет в семи постановках: «Маленький принц», «Остров сокровищ», «Дядя Ваня», «Сон разума», «Хулиган. Исповедь», «Пушкин» и «Казанова. Ars Vivendi».