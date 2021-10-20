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Россия привлечет из Узбекистана 3,5 тысячи человек для работы на птицефабриках

CentralAsia (UZ) -  Минсельхоз РФ планирует решить проблему с дефицитом персонала в сельском хозяйстве. Рабочих планируется завезти из Узбекистана в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли. Заинтересованы в программе прежде всего птицеводческие компании. Об этом говорилось на совещании, прошедшем в Минсельхозе 19 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Минсельхоз РФ до конца текущей недели планирует собрать заявки от компаний, для которых намечено ввезти до 3,5 тыс. рабочих из Узбекистана.

Персонал будут ввозить в рамках квоты в 10 тыс. человек для строительной отрасли.

Отмечается, что российским компаниям, желающим привлечь мигрантов, нужно заключить соглашение с Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана.

Потенциальным работникам сделают тесты на наличие ВИЧ, туберкулеза, вакцинируют от COVID-19 «Спутником Лайт», обеспечат сдачу экзамена по русскому языку. Все это профинансирует наниматель. Также компании должны оплатить перелет и расходы на патент.

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