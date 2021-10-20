Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» резко увеличила число подписчиков Netflix

CentralAsia (CA) - Стриминговая платформа Netflix сообщила, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» привлек в сервис более 4,38 млн новых подписчиков, передает Reuters.

Согласно данным агентства, после резкого замедления темпов роста в первой половине 2021 года Netflix добавил 4,38 млн подписчиков с июля по сентябрь и достиг 213,6 млн по всему миру. Отмечается, что корейская дорама стала самым популярным сериалом на стриминг-сервисе, которая за первые четыре недели набрала более 142 млн просмотров.

Американская компания, которая является крупнейшей в мире платформой потокового вещания, ожидает, что в четвертом квартале число новых подписчиков составит около 8,5 млн, что выше прогноза аналитиков.

По информации старшего аналитика Third Bridge Джо Маккормака, большинство новых подписчиков потокового сервиса в этом квартале были привлечены из Азиатско-Тихоокеанского региона, где у Netflix сейчас 30 млн подписчиков.

«Отраслевые эксперты считают, что через три-пять лет регион может составить конкуренцию США и Канаде - крупнейшему рынку Netflix», - добавил Маккормак.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» - это триллер о выживании, действие которого происходит в современном Сеуле. Группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег, но проигрыш стоит жизни.

Ранее сообщалось, что Netflix планирует заработать на южнокорейском сериале «Игра в кальмара» порядка 900 млн долларов. Отмечается, что стриминговая платформа потратила на производство сериала всего лишь 21,4 млн долларов, или около 2,4 млн за эпизод.