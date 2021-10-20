Открывшего стрельбу в школе под Пермью шестиклассника отправили в психлечебницу

CentralAsia (CA) - Шестиклассника, который устроил стрельбу в школе под Пермью в России, отправили в специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Шестиклассник 18 октября произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Мальчика уговорила отдать оружие директор учебного заведения. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик - получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время подросток в установленном законом порядке помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь», - говорится на сайте управления.

Мальчик, давая следователям подробные показания, сообщил, что намерений убивать у него не было.

Следователями назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, допрошены одноклассники и педагоги школы, в том числе и по характеристике личности ребенка.

Изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося по месту проживания подростка, допрошены сотрудники Росгвардии по Пермскому краю.

В управлении добавили, что будет отдельно дана правовая оценка действиям отца подростка и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов.

Кроме того, следователями изъяты конкурсная документация по охране образовательного учреждения, документы охранного предприятия, связанные с его деятельностью. Сейчас сотрудники проверяют, все ли меры были приняты должностными лицами уполномоченных органов для обеспечения безопасности и охраны образовательных учреждений, расположенных на территории Октябрьского района Пермского края.