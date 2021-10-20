В Кыргызстане задержали высокопоставленных пограничников за вымогательства на границе с Узбекистаном

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CentralAsia (UZ) - Пресечена устойчивая коррупционная деятельность военнослужащих Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Установлено, что должностные лица контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» под покровительством отдельных руководителей погранслужбы на системной основе занимались вымогательством и денежными поборами с пересекающих границу граждан, преимущественно граждан Узбекистана и водителей большегрузных автотранспортных средств.

Так, 19 октября 2021 года в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны начальник КПП «Достук-автодорожный» «А.Э.», начальник УПС ГКНБ КР по Ошской области «Ч.Н.», а также первый заместитель директора-начальник Генерального штаба ПС ГКНБ КР «К.Б.». Все задержанные водворены в ИВС ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области, сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

В настоящее время следствие по делу продолжается, устанавливаются другие обстоятельства и должностные лица, причастные к данным фактам.