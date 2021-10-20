Видео и фото обмеления Сырдарьи. Названы причины пересыхания реки в Кызылорде

CentralAsia (KZ) - В Министерстве экологии Казахстана рассказали, почему в Кызылординской области пересохло русло реки Сырдарьи, передает Tengrinews.kz.

Жители Кызылорды показали на видео пересохшее русло реки Сырдарьи. По словам местных жителей, вода полностью перестала течь.

«Вода вообще не течет. Не знаю, что дальше будет. Никогда такого не было. Раньше хоть немного текло. Ужасная картина», - пожаловался мужчина, приславший видео в редакцию Tengrinews.kz.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов пояснили, что экологическая ситуация в Кызылординской области напрямую зависит от водности Арало-Сырдарьинского бассейна, а в нем цикл маловодья продолжается с 2019 года.

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«Водность реки Сырдарьи зависит от водохозяйственной деятельности на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и во многом определяется накоплением воды в водохранилище Токтогул в Кыргызстане. В этому году объем накопления воды в Токтогулском водохранилище на 5 млрд кубометров меньше, чем в 2019 году. Нормой считается, когда на начало вегетационного периода накоплено около 15 млрд кубометров воды. Но на 1 апреля в водохранилище было только 8,7 млрд, что на 2,9 млрд меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года», - сообщили в министерстве.

Токтогулское водохранилище входит в состав Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ. Как пояснили в ведомстве, сейчас каскад перешел на энергетический режим, приток к Шардаринскому водохранилищу, расположенному на реке Сырдарье в Туркестанской области, уменьшается в вегетационный период и увеличивается в межвегетационный период.

«В этой связи режим сработки и наполнения Шардаринского водохранилища зависит от режима работы водохранилищ, расположенных в верхнем течении реки Сырдарьи, и водохозяйственной обстановки в соседних странах.

На сегодняшний день Шардаринское водохранилище работает в режиме наполнения. Сброс воды из водохранилища осуществляется расходом 50 кубометров в секунду, приток составляет 140 кубометров в секунду. Сброс воды из Шардаринского водохранилища будет увеличиваться по мере увеличения приточности», - отметили в Минэкологии.

Как отметили в ведомстве, в Таджикистане и Узбекистане вегетационный период продлится до конца октября текущего года. Поэтому вопрос поступления воды в Шардаринское водохранилище и увеличения объемов сброса воды в низовья реки Сырдарьи будет рассмотрен на очередном 81-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в ноябре. Там же подведут итоги вегетационного периода 2021 года по бассейну реки Сырдарьи и согласуют лимиты водозаборов государств и прогнозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в межвегетационный период 2021-2022 годов.

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