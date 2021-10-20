В Москву прибыла делегация талибов

Абдул Салам Ханафи

CentralAsia (CA) - В российскую столицу приехала делегация талибов, в городе должны пройти переговоры «Московского формата» по Афганистану, передает РИА Новости.

Также гости проведут двусторонние встречи. «Да, почему нет?» — сказал журналистам представитель движения Хайрулла Хайрхах, отвечая на соответствующий вопрос.

В консультациях и форуме по основной теме примут участие делегаты из десяти стран региона, министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы нынешнего правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи.

Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в республике после смены власти, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного кабмина.

Несмотря на то, что талибы объявили состав правительства еще в начале сентября, во многих столицах посчитали, что, вопреки обещаниям, оно не может представлять все этноконфессиональные и политические силы страны.

В августе на фоне вывода американского контингента «Талибан» захватил власть в Афганистане, это вызвало гуманитарный, экономический и политический кризисы, в соседние государства устремились потоки беженцев.