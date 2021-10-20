В России за сутки выявлено 34 073 случая COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 34 073 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 067 (9,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 094 825 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 201,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 512 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 738 781 человек.