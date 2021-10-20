экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки выявлено 34 073 случая COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 34 073 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 067 (9,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 094 825 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 201,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 512 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 738 781 человек.

print
  • В Москву прибыла делегация талибов
  • Граждан Узбекистана, привитых узбекско-китайской вакциной, не пустят на малый хадж  
  • Сенат Чехии решил снять полномочия с президента


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com