В России вновь обновлен рекорд по умершим от COVID-19

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 028 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 76 и Санкт-Петербурге — 62.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 226 353 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,0 млн, из них выздоровели — 7,0 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 738 781 пациент.