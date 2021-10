Специалисты из Южной Кореи помогут создать 3D-копии исторических объектов в Бухаре

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте, в среду, 20 октября, состоялась презентация пилотного проекта по созданию 3D-макета мавзолея Исмаила Самани, расположенного в историческом центре Бухары. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма РУз.

В мероприятии приняли участие заместитель министра туризма и спорта РУ Абдулазиз Аккулов и представители консорциума южнокорейских компаний New Layer Сo. Ltd, LX Korea Land and Geospatial Informatix Corporation.

На основе грантового проекта Национального агентства по развитию информационных технологий Южной Кореи общей стоимостью 150 тысяч долларов США будет создана цифровая копия мавзолея Исмаила Самани с использованием технологий Digital Twin (цифровой близнец), 3D и географических данных, которая будет интегрирована в систему Google maps.

Стороны подписали план совместной работы по завершению пилотного проекта созданию 3D копии мавзолея Исмаила Самани. Для реализации основного проекта – запуска платформы «Uzbekistan Digital Heritage Planform» с созданием 3D копий исторической части Бухары и установлением системы онлайн-мониторинга, на объектах культурного наследия будут подготовлены и поданы заявки на грант Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. Общая сумма проекта – 6 млн долларов США.

В рамках данного проекта также при Агентстве культурного наследия будет создана отдельная служба по цифровизации исторических и археологических объектов в Узбекистане, с полным оснащением всей необходимой техникой и оборудованием, которая в дальнейшем будет самостоятельно осуществлять цифровизацию объектов историко-культурного наследия, археологических объектов и вносить их в цифровую платформу.

Одним из главных преимуществ данной платформы заключается в том, что обычные граждане, также, как и ученые будут иметь доступ к высокоточным (точность – до сантиметров) цифровым 3D копиям объектов для ознакомления онлайн-туризма и проведения различных исследований.

Технология “Digital Twin” (цифровой близнец), широко используемая в области городского планирования, культурного наследия и археологии, позволяет моделировать, мониторить, диагностировать и прогнозировать состояние объектов культурного наследия без внесения физического воздействия. С помощью 3D-модели будет возможность перемещаться по объекту в онлайн-режиме.