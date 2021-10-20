Узбекистан примет участие во встрече по Афганистану в Москве

CentralAsia (UZ) - Узбекистан на предстоящем Московском формате консультаций по Афганистану представит спецпредставитель президента Исматулла Иргашев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

«Подтверждаем, что делегация Республики Узбекистан во главе со специальным представителем президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев примет участие в заседании московского формата консультаций по Афганистану», - говорится в сообщении.

Приезд делегации движения «Талибан» для участия в консультациях по Афганистану в московском формате запланирован на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

Ожидается, что в рамках встречи участники обсудят весь спектр вопросов по Афганистану, в том числе гуманитарную ситуацию в стране.