экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кандидатуру Алишера Усманова вновь выдвинули на пост главы Международной федерации фехтования

CentralAsia (UZ) -  В этом году состоится отчётно-выборный конгресс международной федерации фехтования (FIE), сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Федерация фехтования России выдвинула кандидатуру российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова на пост президента международной организации. В настоящее время он является её действующим руководителем.

В сентябре текущего года в Ташкенте состоялся Конгресс конфедераций фехтования Азии, Пан-Америки и Африки, в рамках которого руководители данных организаций написали трёхстороннее письмо Алишеру Усманову о безоговорочной поддержке выдвижения его кандидатуры на пост президента FIE.

Алишер Усманов возглавляет международную организацию с 2008 года. В 2012 и 2016 годах он был избран повторно на пост президента FIE.

print
  • В Санкт-Петербурге непривитых работников предлагают перевести на удаленку
  • Президент Туркменистана обсудил с главой компании «Лукойл» реализацию проектов на Каспии
  • Глава МИД Узбекистана обсудил ситуацию в Афганистане с вице-президентом Еврокомиссии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com