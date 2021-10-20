Кандидатуру Алишера Усманова вновь выдвинули на пост главы Международной федерации фехтования

CentralAsia (UZ) - В этом году состоится отчётно-выборный конгресс международной федерации фехтования (FIE), сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Федерация фехтования России выдвинула кандидатуру российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова на пост президента международной организации. В настоящее время он является её действующим руководителем.

В сентябре текущего года в Ташкенте состоялся Конгресс конфедераций фехтования Азии, Пан-Америки и Африки, в рамках которого руководители данных организаций написали трёхстороннее письмо Алишеру Усманову о безоговорочной поддержке выдвижения его кандидатуры на пост президента FIE.

Алишер Усманов возглавляет международную организацию с 2008 года. В 2012 и 2016 годах он был избран повторно на пост президента FIE.