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США лишили «Талибан» доступа к зарубежным активам афганского центробанка
Предыстория: Власти США заморозили золотовалютные резервы Афганистана на сумму 9,4 млрд долларов, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что группировке «Талибан» не будет предоставлен доступ к резервам центрального банка Афганистана, передает Reuters.

Согласно данным агентства, талибы призвали Соединенные Штаты снять блокировку с более чем 9 млрд долларов резервов центрального банка Афганистана, хранящихся за пределами страны, поскольку правительство пытается сдержать углубляющийся экономический кризис.

«Мы считаем, что необходимо сохранить наши санкции против «Талибана» и сети Хаккани. Но в то же время наша цель - обеспечить допустимый поток гуманитарной помощи афганскому народу», - сказал Адейемо.

Адейемо сказал, что министерство финансов США предпринимает все возможные шаги в рамках режима санкций, чтобы дать понять гуманитарным группам, что Вашингтон хочет содействовать потоку помощи афганскому народу.

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