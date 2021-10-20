США лишили «Талибан» доступа к зарубежным активам афганского центробанка

CentralAsia (CA) - Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что группировке «Талибан» не будет предоставлен доступ к резервам центрального банка Афганистана, передает Reuters.

Согласно данным агентства, талибы призвали Соединенные Штаты снять блокировку с более чем 9 млрд долларов резервов центрального банка Афганистана, хранящихся за пределами страны, поскольку правительство пытается сдержать углубляющийся экономический кризис.

«Мы считаем, что необходимо сохранить наши санкции против «Талибана» и сети Хаккани. Но в то же время наша цель - обеспечить допустимый поток гуманитарной помощи афганскому народу», - сказал Адейемо.

Адейемо сказал, что министерство финансов США предпринимает все возможные шаги в рамках режима санкций, чтобы дать понять гуманитарным группам, что Вашингтон хочет содействовать потоку помощи афганскому народу.