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Коммерческая торговля в Туркменистане запрещена до ноября  

CentralAsia (TM) -  Сложная эпидемическая обстановка в Туркменистане, власти которого официально не признают проникновение COVID-19, вынуждает руководство страны продлить карантин для коммерческой торговли до 1 ноября. Об этом сообщает turkmen.news.

Арендаторы площадей в ТЦ «Алтын совда меркези» в Туркменабаде на протяжении всей осени изобретали разные способы обхода карантинных мер. Кто-то предлагал покупателям товар, стоя перед входом, кто-то пускал людей с черного хода и торговал внутри.

И продавцы, и покупатели надеялись лишь на то, что карантинные меры, введенные в конце лета, окажутся кратковременными, а не будут продлеваться месяц за месяцем, как это было в 2020 году.

Но утром 15 октября арендаторам «Алтын совда меркези» сообщили, что карантин продлевается как минимум до начала ноября. Более того: им посоветовали готовиться к возможному продлению запрета торговли до конца года.

В Дашогузе карантин также продлен, предварительно, до начала ноября.

Источник в столице сообщает, что многие ашхабадцы также с нетерпением ожидали середины месяца. Но 16 октября ничего не произошло. Толкучка в Чоганлы не открылась, частные магазины по-прежнему закрыты. В крупных жилых массивах столицы мелкие магазины в подвальных помещениях работают на свой страх и риск.

Власти страны ни в 2020 году, ни сейчас не принимают никаких мер для поддержки бизнесменов, терпящих убытки от карантинных мер. Официальные СМИ в 2020 году почти не писали про запрет торговли, а сейчас вообще не пишут. Формально карантинных мер, как и самого коронавируса, в стране не существует.

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