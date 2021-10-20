Президент Туркменистана обсудил с главой компании «Лукойл» реализацию проектов на Каспии

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с главой компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым реализацию проектов в Каспийском море. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает туркменское государственное информационное агентство TDH.

На встрече обсуждалось «освоение углеводородных ресурсов Каспийского региона». Сообщается, что Алекперов проинформировал Бердымухамедова о деятельности «Лукойла» в Туркменистане, в том числе о ходе реализации проектов в акватории Каспия, а также подтвердил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и «намерение российских партнеров принимать активное участие в осуществляемых в Туркменистане масштабных отраслевых программах».

При этом глава «Лукойла» заверил туркменского лидера, что «возглавляемая им компания будет и впредь со всей ответственностью подходить к выполнению принятых на себя обязательств».

В свою очередь Бердымухамедов отметил, что Туркменистан всегда открыт для продуктивного сотрудничества в сфере ТЭК, «где имеется огромный ресурсный и экономический потенциал».

В феврале TDH сообщило, что «Лукойл» может принять участие в разработке месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море.