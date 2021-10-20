«Талибан» заявил о выполнении всех условий для признания законной властью

CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» выполнило все необходимые условия для того, чтобы международное сообщество признало его законным правительством Афганистана. Об этом заявил врио министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, передает РБК.

«Почему они не должны признавать нас официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство», — подчеркнул он.

Талибы захватили власть в Афганистане в середине августа. Последний президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ в день, когда движение взяло под контроль столицу страны Кабул.

Накануне, 19 октября, МИД России анонсировал встречу 20 октября с представителями талибовах в столице в рамках Московского формата консультаций по Афганистану, который создали в 2017 году для примирения действующих тогда властей страны с «Талибаном». Это их первый приезд в Россию с момента взятия власти в Афганистане.

При этом спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что представители старых властей не примут участия в переговорах. Делегация талибов во главе с заместителем главы правительства Абдулом Саламом Ханафи прибыла в столицу России ранее 20 октября. Кроме них в Москву приехали делегаты из Ирана, Пакистана и Индии.

На переговорах планировалось обсудить выполнение талибами тех заявлений, которые они сделали после прихода к власти. В частности, как говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, движение должно сформировать полностью инклюзивное правительство. По его словам, об официальном признании режима речи пока не идет.

Кроме того, как говорил представитель движения, заместитель министра информации и культуры временного афганского правительства Забихулла Муджахид, группировка хотела попросить у стран-участниц оказать ей политическую и экономическую помощь.

Ранее страны «Большой двадцатки» организовали саммит по вопросам, связанным с Афганистаном. По итогам встречи, где не было первых лиц Китая и России, государства решили увеличить гуманитарную помощь Афганистану, не признавая власть «Талибана».