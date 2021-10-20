В Душанбе состоялось Совещание спецслужб семи стран по Афганистану

CentralAsia (TJ) - 20 октября в городе Душанбе, Таджикистан состоялось Совещание спецслужб Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, сообщает НИАТ «Ховар».

Стороны отметили сложность ситуации в Афганистане, где продолжаются террористические акты и другие насильственные действия, влекущие за собой многочисленные человеческие жертвы.

Отмечается тенденция вовлечения представителей молодёжи различных национальностей в международные террористические организации, в связи со сложностей, происходящих в стране процессов.

Деятельность международных террористических организации представляет угрозу для существования государственности в Афганистане.

Участники Совещания отмечают важность и необходимость формирования инклюзивного правительства с учётом интересов всех этнических, социальных и конфессиональных групп.

Для урегулирования ситуации в Афганистане необходимо использовать площадки международных организаций, членами которых являются участники совещания.

Участники Совещания призывают международные организации и заинтересованные государства выработать единый подход к решению проблемы Афганистана, поддержать усилия, направленные на установление правопорядка в этой стране, создание инклюзивного правительства, недопущение дальнейшей эскалации напряжённости и насилия, совместную борьбу с международным терроризмом.

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