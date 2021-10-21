Россия берет на себя инициативу в афганском вопросе

CentralAsia (CA) - Москва провела конференцию на высшем уровне, в которой впервые с момента прихода к власти приняли участие представители «Талибана». Встреча знаменует собой окончательную маргинализацию стран Запада, передает Le Temps.

Москва, в частности, пригласила спецпредставителей Китая, Индии и Пакистана, а также новых хозяев Афганистана. Делегация талибов представило правительство, которое после взятия Кабула 15 августа быстро оказалось настигнуто масштабом возникших вызовов. По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), 95% афганцев живут за чертой бедности, а 1 млн детей в возрасте до 5 лет к концу года могут голодать, если не будет оказываться посторонняя помощь.

Встреча в «московском формате» является первым шагом. Исламский эмират Афганистан в настоящее время не пользуется международным признанием. Но самый большой вызов связан с возобновлением атак группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) на силы «Талибана», подрывающих обещания нового руководства в области безопасности.

Именно эта угроза главным образом побудила Россию выступить с инициативой проведения конференции. Несмотря на исторически сложные отношения с талибами, приоритет для Москвы состоит в том, чтобы сдерживать ИГИЛ в пределах афганских границ и предотвратить любой эффект цепной реакции в бывших советских республиках Средней Азии.

«Зло становится добром, когда его соотносят с худшим», - анализирует в онлайн-журнале Orient XXI старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО МИД России и исследователь (в статусе нерезидента) Института Ближнего Востока в Вашингтоне Максим Сучков

«Несмотря на то, что движение «Талибан» является предметом большой критики в Москве, где очень немногие воспринимают его идеологические основы в благоприятном свете, принятие решений в России на данный момент основано на идее, что они представляют меньшую угрозу безопасности России, чем ИГИЛ», - сказал он.

Россия применяет к талибам два подхода. С одной стороны, она открыла диалог, приняв делегацию в июле в Москве, и установила для нее несколько «красных линий», по мнению Максима Сучкова, таких как соблюдение границ и гарантии безопасности. С другой стороны, чтобы подкрепить свои высказывания, она провела совместные военные учения с Таджикистаном и Узбекистаном.

Новый круг, очерченный в среду, сигнализирует о маргинализации стран Запада, поскольку в конечном счете Соединенные Штаты хотя и были приглашены на встречу, сами исключили себя из участия в ней, сославшись на «логистические трудности». Это извещение было сделано в понедельник, когда Залмай Халилзад, спецпредставитель США по Афганистану, который вел переговоры о выводе войск, объявил о том, что покидает свой пост, тем самым признавая свой провал.

Словно в качестве отклика на такое признание, аналитик и директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что Афганистан олицетворяет собой окончательный крах возникшей после окончания холодной войны веры в то, что Соединенные Штаты были в состоянии переделать мир по собственному образу и подобию.