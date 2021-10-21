В Ташкенте задержали «ясновидящую», которая обманным путем забрала у женщины драгоценности на $3 тысячи

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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте задержали «ясновидящую», обманувшую женщину почти на 32 млн сумов (около 3 тысяч долларов США). Об этом передает пресс-служба ГУВД.

Как отмечается, женщина по имени Одина вышла на прогулку с детьми, когда к ней подошла незнакомка. После этого, незнакомка представилась как Юлдуз и рассказала о том, что она является потомственной ясновидящей, попутно запугав Одину. Конкретно, она заявила, что в скором времени ее детей постигнет несчастье: они могут заболеть или даже умереть. Женщина пообещала снять сглаз с детей Одины.

В свою очередь, Одина сняла с себя драгоценности стоимостью в 31,9 млн сумов и передала их Юлдуз, а та, пообещав сделать все возможное, быстро скрылась.

Через несколько часов Одина поняла, что была обманута незнакомкой. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. При проведении оперативно-розыскных мероприятий 30-летняя Юлдуз была задержана. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана.