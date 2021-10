ВОЗ возобновила процесс одобрения «Спутника V»

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процесс преквалификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для экстренного применения, следует из реестра организации.

Как долго продлится процесс, не уточняется. В ВОЗ отметили, что дату его окончания установят, как только организация получит все необходимые данные и завершатся последующие инспекции.

На странице российской вакцины в Twitter говорится, что процедура преквалификации препарата «идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию». В сообщении отмечается также, что инспекторы ВОЗ вскоре приедут в Россию, чтобы провести необходимые проверки и оформить документы, нужные для одобрения препарата.

BREAKING: @WHO confirmed Sputnik V pre-qualification process is on track and entering its final stage. A group of WHO inspectors is due to visit Russia shortly to round up all necessary inspections & paperwork on #SputnikV, one of the world’s safest & most efficient vaccines. pic.twitter.com/In48juFhM3