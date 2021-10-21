ВОЗ возобновила процесс одобрения «Спутника V»

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процесс преквалификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для экстренного применения, следует из реестра организации.

Как долго продлится процесс, не уточняется. В ВОЗ отметили, что дату его окончания установят, как только организация получит все необходимые данные и завершатся последующие инспекции.

На странице российской вакцины в Twitter говорится, что процедура преквалификации препарата «идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию». В сообщении отмечается также, что инспекторы ВОЗ вскоре приедут в Россию, чтобы провести необходимые проверки и оформить документы, нужные для одобрения препарата.

BREAKING: @WHO confirmed Sputnik V pre-qualification process is on track and entering its final stage. A group of WHO inspectors is due to visit Russia shortly to round up all necessary inspections & paperwork on #SputnikV, one of the world’s safest & most efficient vaccines. pic.twitter.com/In48juFhM3 — Sputnik V (@sputnikvaccine) October 20, 2021

ВОЗ приостанавливала процесс сертификации вакцины 15 сентября. Как сообщал замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO, выступает как региональное отделение ВОЗ), доктор Жарбас Барбоса, во время инспекции на одной из фабрик, где производится вакцина, выявили недостатки производства. Процедура возобновится после того, как произойдут «нужные изменения», после чего состоится новая инспекция, отмечал он.

В июне организация представила отчет по итогам проверки четырех российских производителей вакцины. У ВОЗ возникли замечания к работе предприятия ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод» в Башкирии. В частности, специалисты выразили опасения, связанные с введением на предприятии «адекватных мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины», а также сомнения относительно «контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу».

Минздрав и Росздравнадзор заверили, что многоуровневый контроль исключает попадание некачественных препаратов к потребителю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил, что производитель исправил все выявленные недочеты.