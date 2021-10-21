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Золотовалютные резервы Узбекистана сократились более чем на $1 миллиард

CentralAsia (UZ) -  Валовые международные резервы Узбекистана в сентябре этого года снизились на 1,02 миллиарда долларов или 2,9%.

По данным Центробанка Узбекистана, на 1 октября резервы составили 34,41 млрд долларов, сократившись за месяц на 1,02 млрд долларов. На 1 сентября этот показатель составлял 35,433 миллиарда долларов.

Центральный банк РУз заявил, что снижение резервных активов произошло из-за снижения цен на золото.

«Влияние падения цен на золото с 1814,30 до 1 730,95 долларов в прошлом месяце составило 1,03 миллиарда долларов», - отмечается в сообщении Центробанка.

По данным финансового регулятора, более $21,3 миллиарда резервов хранятся в виде золота, а более $11,9 миллиардов - в виде иностранной валюты и депозитов.

Золотовалютные резервы являются собственностью страны и считаются «подушкой безопасности» на случай неблагоприятных внешних шоков.

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