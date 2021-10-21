Узбекистан назвал условия признания правительства «Талибана»  

CentralAsia (UZ) - Одним из условий признания Ташкентом власти талибов является создание государственной структуры, представляющей все политические силы общества в Афганистане.

Данное заявление было сделано 20 октября в Москве спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым, сообщают российские и узбекские СМИ.

Представители 10 стран, в том числе Узбекистана, принимают участие в начавшихся в среду консультациях по Афганистану в Москве.

Иргашев также привел условия, при которых правительство Талибана может быть признано Узбекистаном, такие как выполнение своих обязательства по Дохийскому соглашению, а также создание правительства, в котором будут представлены все политические стороны афганского общества. Обеспечение фундаментальных прав человека и женщин, а также недопущение использования территории Афганистана террористами в угрозу его соседям также являются важными условиями для признания «Талибана».

Спецпредставитель президента Узбекистана в Афганистане заявил, что Ташкент до сих пор не видит возможностей признать временное правительство, возглавляемое талибами.

Хотя официальные лица Узбекистана заявляют, что де-юре они не признали правительство «Талибана», де-факто они не исключают активного сотрудничества с ними. Например, узбекская делегация во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетила Афганистан 7 октября для проведения переговоров с официальными лицами «Талибана», а делегация талибов во главе с Абдул Саламом Ханафи приезжала в Термез 16 октября для встречи с официальными лицами Узбекистана.