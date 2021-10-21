В Казахстане 4 женщины из Узбекистана подозреваются в крупной краже с помощью гипноза

CentralAsia (UZ) - В Казахстане четыре женщины из Узбекистана вымогали деньги и золото у алматинцев под гипнозом. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

17 и 18 октября двое жителей города Есик и жительница села Коктобе подали заявления о мошенничество в УП Енбекшиказахского района.

Со слов заявителей, четыре женщины обманным путем при помощи гипноза вошли к ним в доверие, завладев крупными денежными средствами в долларах и тенге, золотыми изделиями и дорогим сотовым телефоном.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четыре гражданки Узбекистана в возрасте от 25 до 42 лет. В качестве вещественных доказательств виновности у них изъяли украденные золотые изделия - кольца, серьги и цепочки.

Женщины признали себя виновными лишь частично, объясняя, что деньги и материальные ценности потерпевшие передавали добровольно на безвозмездной основе.

По данным фактам преступления в отношении мошенниц возбуждено уголовное дело по нескольким пунктам статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное группой лиц». Подозреваемые, находящиеся в РК без регистрации, помещены в приемник-распределитель. Проводится досудебное расследование.