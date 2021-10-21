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В Турции по обвинению в шпионаже арестован гражданин Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Турецкий суд арестовал гражданина Узбекистана, а также четверых российских граждан, одного украинца по обвинению в военном и политическом шпионаже.

Суд в Турции отправил под арест шестерых человек, передает местное издание Hurriyet.

«В результате операции, проведенной около 03:00 ночи, граждане Российской Федерации Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов, были задержаны в Турции», - отмечает издание.

Все шестеро иностранцев обвиняются в военном и политическом шпионаже. Их задержали 8 октября в ходе операции, проходившей в рамках расследования Генеральной прокуратуры Стамбула.

Кроме того, их обвиняют в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. Местные СМИ писали, что у иностранцев изъяли оружие.

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