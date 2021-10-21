В Казахстане за сутки зарегистрировано 1844 случая COVID-19

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1844 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 309;
- Павлодарская область — 186;
- город Нур-Султан — 185;
- Алматинская область — 158;
- Северо-Казахстанская область — 151;
- Карагандинская область — 150;
- Акмолинская область — 146;
- Костанайская область — 123;
- Восточно-Казахстанская область — 119;
- Западно-Казахстанская область — 61;
- город Шымкент — 52;
- Атырауская область — 48;
- Актюбинская область — 43;
- Кызылординская область — 35;
- Туркестанская область — 33;
- Жамбылская область — 31;
- Мангистауская область — 14.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 923 060 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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