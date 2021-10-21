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В Казахстане за сутки зарегистрировано 1844 случая COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1844 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 309;

- Павлодарская область — 186;

- город Нур-Султан — 185;

- Алматинская область — 158;

- Северо-Казахстанская область — 151;

- Карагандинская область — 150;

- Акмолинская область — 146;

- Костанайская область — 123;

- Восточно-Казахстанская область — 119;

- Западно-Казахстанская область — 61;

- город Шымкент — 52;

- Атырауская область — 48;

- Актюбинская область — 43;

- Кызылординская область — 35;

- Туркестанская область — 33;

- Жамбылская область — 31;

- Мангистауская область — 14.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 923 060 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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