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Туркменистан увеличил объем поставок томатов в Россию в 2 раза  

CentralAsia (TM) -  Существенно увеличился объем экспорта томатов, выращиваемых в теплицах Туркменистана, на территорию Российской Федерации. Эксперты East Fruit отмечают, что рост туркменских поставок помидоров стал настоящим прорывом на фоне общего снижения импорта этих овощей в Россию в 2021 году.

В январе-августе 2021 из Туркменистана в Российскую Федерацию экспортировано 32 тыс. тонн помидоров. Таким образом, объемы поставок возросли почти в 2 раза – на 92%. Туркменистан стал четвертым среди поставщиков данного тепличного овоща на территорию России. Вместе с тем, объемы поставок помидоров из Узбекистана в Россию возросли только на 55% и составили 37,4 тыс. тонн, что позволяет говорить о приближении Туркменистана к третьей позиции в данном списке. Стоит отметить, что за восемь месяцев 2021 объем отгрузки томатов из Турции в РФ сократился на 2%.

Аналитики East Fruit отмечают, что ранее Туркменистан не представлял особой конкуренции на рынке тепличных томатов ввиду малых объемов поставок, теперь же позиции туркменских поставщиков помидоров значительно укрепились.

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