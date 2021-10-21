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За сутки в Казахстане 41 человек скончался от коронавируса и пневмонии

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 41 человек умер от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

По данным на 19 октября, было зарегистрировано 32 случая смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 9 случаев смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 318 человек (44 971+ и 6 347 КВИ-), из них в стационарах находится 8 851 пациент, на амбулаторном уровне - 42 467 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 634 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 165 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 103 пациента.

Коронавирус в Казахстане
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